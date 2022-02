Vervalste Russische video moest aanval op Oekraïne rechtvaardigen

Een nepvideo over een Oekraïense volkerenmoord op Russisch sprekende mensen moest voor Rusland het motief zijn om het buurland binnen te vallen. De Amerikaanse inlichtingendiensten vonden bewijzen dat de Russen zo’n vervalste video wilden maken als voorwendsel voor een invasie, melden The Washington Post en CNN donderdag.

Op de Russische video zou te zien zijn hoe veronderstelde Oekraïense soldaten in het oosten van Oekraïne Russisch sprekende mensen aanvallen. Volgens hoge regeringsfunctionarissen waren er eerder al andere desinformatiecampagnes vanuit Moskou. De Verenigde Staten hopen het plan teniet te doen door het openbaar te maken.

Moskou wilde volgens The Washington Post een aanval in scène zetten en filmen. De Russen wilden vervolgens de video gebruiken om Oekraïne te beschuldigen van genocide tegen mensen die Russisch spreken. Het zou een aanval Russische rechtvaardigen. Ook werd overwogen leiders van de opstand in Oost-Oekraïne Moskou te laten vragen om een Russische interventie.

Een recente Russische desinformatiecampagne met valse beschuldigingen van genocide en acties in het Russische parlement om de rebellenregeringen in Oekraïne te erkennen, zouden de geloofwaardigheid van de bewijzen onderstrepen.

“Het toont duidelijk het cynisme aan de andere kant van dit conflict”, aldus de plaatsvervangende nationale veiligheidsadviseur Jon Finer. “We beweren niet dat dit is wat Moskou doet. We zeggen dat dit een optie is die ze overwegen en dit soort voorwendsels hebben ze in het verleden ook al gebruikt om militaire acties te rechtvaardigen.”

Het Witte Huis heeft donderdagavond het bestaan van die nepvideo bevestigd.