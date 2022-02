Julie Vanloo test opnieuw positief op corona en mist WK-kwalificaties, Hanne Mestdagh in selectie Belgian Cats

Geen Julie Vanloo in de selectie van de Belgian Cats. De guard van het Russische Krasnoyarsk testte één dag voor het vertrek naar de Amerikaanse hoofdstad Washington positief op Covid-19. Vanloo wordt in de selectie van twaalf bij de Cats vervangen door Hanne Mestdagh.

Vanloo zat eind november ook al dagenlang in quarantaine nadat ze positief had getest op het coronavirus, vlak voor een wedstrijd met haar Russische ploeg. Mestdagh viel origineel voor het eerst in zes jaar naast de twaalf van de Cats, maar wordt nu opgevist. Ze speelt normaal zondag nog een partij met haar Duitse club Saarlouis en zou dan alleen richting de VS moeten vliegen.

WK

De Belgian Cats spelen op 10 februari in Washington tegen Puerto Rico en treffen een dag later op dezelfde locatie de VS. Op 13 februari sluiten de Belgen af met een duel tegen Rusland op de Dominicaanse Republiek. De Russen spelen een dag later tegen Puerto Rico maar nemen het niet op tegen de VS. Die zijn als olympisch kampioen al geplaatst voor het WK van 22 september tot 1 oktober in het Australische Sydney.

© BELGA

De Russische vrouwenbasketploeg geraakt, door problemen met vaccinaties en visa, niet in Washington voor het WK-kwalificatietoernooi. De wedstrijden van de Russinnen werden daarom verplaatst naar de Dominicaanse Republiek, wat bij onder meer Emma Meesseman wrevel opwekte.

In principe gaan de eerste drie van elke poule naar het WK, maar in de poule van de Belgian Cats gaat het dus om de eerste twee landen los van de VS. Op het vorige WK, in 2018 op Tenerife, was België nog vierde.