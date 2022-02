Philip Mestdagh (ex-Belgian Cats) heeft nieuwe job beet na burn-out: “Hoe kan het lopen in het leven?”

Philip Mestdagh zat na zijn succesperiode bij de Belgian Cats in een dip. Een burn-out hield hem maandenlang van het parket. Maar nu is hij terug, als coach van Kortrijk Spurs.

“Nu kriebelt het weer, ik heb weer zin in een job als coach”, zei Mestdagh in een interview met onze zusterkrant Het Nieuwsblad. “Ik heb enkele aanbiedingen, van Belgische en buitenlandse clubs. Ik wil een goede keuze maken. Dat wil zeggen: niet enkel meespelen met de top, maar ook in een club waar ik mij goed voel.”

En dat gevoel vond hij bij de damesploeg van eersteklasser Kortrijk Spurs, waar hij vanaf volgend seizoen weer op het parket zal staan.

“Hoe kan het lopen in het leven? Toen de voorzitter mij twee weken geleden belde, was het eigenlijk snel in kannen en kruiken”, aldus de West-Vlaming bij Sporza. “Ik denk dat deze club naar de top kan groeien in het vrouwenbasketbal. We willen het hier toch wat uitbouwen met een mix van de jeugd, de speelsters die er al zijn en wat speelsters van buitenaf.”

© Stefaan Beel

“Philip zou niet naar hier gekomen zijn om in de middenmoot te eindigen. Het is onze bedoeling om een heel ambitieuze ploeg te hebben”, zegt Sarah De Clerck van Kortrijk Spurs. “Ons doel is om top drie à top vier te spelen en opnieuw Europees basketbal naar Kortrijk te brengen. Iedereen in de streek wist dat Philip na zijn moeilijkere periode weer beschikbaar was. Het nieuws deed de ronde dat hij klaar was voor iets nieuws. Dan zijn we direct op de kar gesprongen. En dan is het heel snel gegaan.”