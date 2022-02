Remco Evenepoel moet kritiek slikken na uitspraken over gravelrit, maar glundert na ritzege Fabio Jakobsen: “Yes, bro!”

Fabio Jakobsen bezorgde Quick-Step Alpha Vinyl donderdag een twee op twee in de Ronde van Valencia. Remco Evenepoel verzorgde mee de lead-out voor de Nederlander. “Ik had op voorhand gezegd dat ik mee ging helpen”, aldus de leider in Spanje.

Nadat Dylan Teuns werd opgeraapt begon de sprintvoorbereiding. Op 4 km van het eind was er nog een valpartij, maar de meeste sprinters konden die omzeilen. Intermarche-Wanty Gobert trok de sprint op gang voor Kristoff, maar het was Jakobsen die autoritair naar z’n eerste van het seizoen sprintte, de tweede voor zijn ploeg in deze Ronde van Valencia en de tweede van het jaar. Evenepoel behoudt zijn leiderstrui met 19 seconden voorsprong op Aleksandr Vlasov en Carlos Rodriguez.

“Dat was het plan”, aldus Evenepoel. “Mikel Honoré zou accelereren, daarna zouden Mattia Cattaneo en ik komen. Maar het ging niet 100 procent zoals we wilden, want we kwamen te vroeg aan kop. Gelukkig zijn ik en Mattia twee sterke renners, en het parcours was ook moeilijk in de finale. Dus vooraan zitten, was nog niet zo slecht. Ik had op voorhand gezegd dat ik mee ging helpen en vol naar de finish zou rijden. Fabio was vervolgens heel snel en bezorgt ons een twee op twee. Een perfecte start voor ons.”

Wederwoord van organisatie

Vrijdag wacht voor Evenepoel de koninginnenrit van de Ronde van Valencia, die naar de Alto Antenas del Maigmo Tibi op 1.080 meter hoogte ligt.

“We hebben toen (op stage in Calpe, nvdr.) alleen het gedeelte asfalt gedaan”, zei hij daar eerder deze week over. “We dachten dat het daar stopte. “Op de ingang van de sector lagen er precies omlaag gekomen rotsen en stenen. We geloofden nooit dat daar de finish kon zijn. Het is een heel slechte strook gravel en het is redelijk steil ook.”

“Hij moet naar boven gegaan zijn toen nog niet alles in orde was gebracht”, reageerde technisch directeur Paco Benitez bij Cyclingnews op de uitspraken van Evenepoel. “Akkoord, het is geen snelweg, maar wat hij zei over de losse stenen die er zouden zijn… Als hij daar in januari is geweest, zal hij die inderdaad gezien hebben en gedacht hebben dat dit te gek is. Maar we hebben de strook wat breder gemaakt en alle losse dingen weggehaald. We hebben er zelfs over nagedacht om een truck met water naar boven te sturen, om alles eens nat te spuiten en de ondergrond wat meer aan te drukken. Maar momenteel ligt de strook er goed bij.”

De organisatie zal donderdagavond de gravelstrook een laatste keer controleren. En er is zelfs een Plan B. “Je kan ook via asfalt naar de top, indien nodig bij zware regen”, klinkt het. “Maar er is niet echt gevaar, ook al zijn er stukken tot 15 procent bij. Alles is in het bos. De mensen die kijken zullen het spectaculair vinden.”