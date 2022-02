Ismael Debjani veegt Belgisch indoorrecord op 1.500m van de tabellen

Ismael Debjani heeft donderdag op het Czech Indoor Gala in het Tsjechische Ostrava, een wedstrijd die deel uitmaakt van de World Athletics Indoor Tour, het Belgisch indoorrecord op de 1.500 meter verbeterd. Hij klokte 3:36.38 en plaatste zich daarmee ook voor het WK indoor in de Servische hoofdstad Belgrado.

De winst ging donderdag in Ostrava naar de Brit Elliot Giles in 3:35.93. De 31-jarige Debjani finishte als tweede en deed bijna een seconde beter dan Pieter-Jan Hannes, die in februari 2015 in Birmingham 3:37.30 liet noteren. Het persoonlijk record van de Carolo stond sinds 2020 op 3:39.05. Zijn nieuwe toptijd bedraagt de vijfde wereldjaartijd. Debjani is meteen ook geplaatst voor het WK indoor in Belgrado, van 18 tot en met 20 maart, waarvoor de limiet 3:39.00 bedroeg.

Ook in openlucht is Debjani met 3:33.06 de nationale recordhouder. Die chrono lukte hij afgelopen zomer in Genève. Op de Olympische Spelen in Tokio strandde hij in de halve finales.