Marokkaanse kleuter Rayan (5) zit al twee dagen vast in waterput

In Tamorot, in het noorden van Marokko, zijn hulpverleners sinds dinsdag de klok rond bezig met het redden van een vijfjarige kleuter die vastzit in een waterput. Ondanks verwoede pogingen is het kind nog niet gered.

De vijfjarige Rayan viel dinsdag in een smalle waterput van 35 meter diep terwijl zijn vader herstellingswerken aan het doen was aan de put. “Ik was aan het werk terwijl Rayan naast mij zat”, vertelt de vader. “Plots viel hij in de put, ik realiseerde me het nauwelijks.”

De kleuter is nog in leven en hij krijgt zuurstof, eten en water. Op beelden van een mobiele telefoon die via een touw naar beneden gelaten wordt, is te zien dat hij gewond is.

Er is een grote reddingsoperatie aan de gang, met onder meer de lokale politie, de civiele bescherming en tal van vrijwilligers uit de streek. De autoriteiten hebben onder meer bulldozers ingezet om Rayan te ontzetten. Ze graven een gat dat parallel loopt aan de put. Eerdere pogingen om hem uit het gat te halen, leverden niets op. Reddingswerkers kunnen niet zomaar afdalen in de put, omdat die te smal zou zijn.

Een woordvoerder van de Marokkaanse regering benadrukte dat onvermoeibaar wordt doorgewerkt om het kind te redden. Hij riep omwonenden op niet massaal naar de put te komen. Zo moet worden voorkomen dat omstanders de reddingswerkers in de weg lopen. Er zouden al hulpverleners klaarstaan om zich over de jongen te ontfermen als die uit de put is gehaald.