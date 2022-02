Professor Bert Blocken bij de nieuwe luchtreiniger in zijn oude schooltje. — © Karel Hemerijckx

Hoeselt

Bert Blocken is begonnen met de uitrol van een grootschalig onderzoek rond het effect van luchtreinigers op coronabesmettingen in klaslokalen. Het Hoeseltse buurtschooltje ’t Nederwijsje was als een van de eersten aan de beurt. En daar zat de ventilatieprof acht jaar op de banken.