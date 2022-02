Mama van ontvoerde Cleo krijgt 2 miljoen voor interview dat politie “hoogst ongepast” vindt

De ouders van de vierjarige Australische Cleo Smith, die in oktober ontvoerd werd, hebben besloten een uitgebreid interview te geven over de gebeurtenissen. En daar krijgen ze een reusachtige som voor. Wat voor heel wat negatieve reacties zorgt.

De vierjarige Cleo Smith verdween in oktober van vorig jaar tijdens een kampeertrip met haar ouders in West-Australië. Haar verdwijning leidde tot een enorme zoekactie die het hele land in zijn greep hield. Uiteindelijk vond de politie haar enkele weken later levend en wel terug in het huis van een vreemdeling in haar geboorteplaats Carnarvon, op korte rijafstand van de camping.

Nu geven haar mama en stiefvader komend weekend een uitgebreid interview aan het programma 60 Minutes over de gebeurtenissen. Daarin zouden ze vertellen hoe Cleo omgaat met de feiten, maar ook hoe haar nieuwe ‘bekendheid’ haar leven beïnvloedt. “We waren in Perth en iemand liep naar haar toe en zei: ‘Hey Cleo’. En zij zei: ‘Hey! Hallo!’” Volgens haar mama reageert ze dus best goed op de situatie, maar toch begrijpt ze het niet helemaal. “Toen we wegwandelden, zei ze: ‘Mama, waarom kent ze mijn naam?’”

Naast het interview zou er ook een mini documentairereeks komen en enkele andere verhalen op de andere platformen van de mediazender. Maar het interview zorgt ook voor heel wat negatieve reacties. Zo zou het gezin zo’n 2 miljoen Australische dollar (een kleine 1,3 miljoen euro) krijgen voor het interview. De detectives verbonden aan de zaak zouden niet willen deelnemen en ook de politie zou geweigerd hebben omdat ze het interview “hoogst ongepast” vinden aangezien de rechtszaak nog steeds loopt.

