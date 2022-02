Zes huizen in de Waardestraat in Diepenbeek worden gegijzeld. De bewoners kunnen niet met de auto van hun oprit af, want ze dreigen in de modder vast te zitten. Wat twee dagen zou duren, sleept nu al meer dan een week aan. In de Waardestraat worden wegenwerken uitgevoerd in het kader van het Spartacusplan. De bewoners hopen snel op een oplossing.