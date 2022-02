Drachtige bruinvis aangespoeld op strand van Oostende: “Toestand is kritiek maar we hopen op beterschap”

Op het strand van Oostende is donderdagmorgen een bruinvis levend aangespoeld. Het dier werd in kritieke toestand overgebracht naar het Boudewijn Seapark en bleek na onderzoek door een dierenarts drachtig te zijn, zo bevestigt Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Vissers merkten de bruinvis donderdagmorgen op het strand van Oostende op. Jan Haelters ging het zoogdier zelf ophalen en zag al snel dat de toestand van het dier kritiek was. “Een bruinvis strandt nooit zomaar. Een aangespoelde bruinvis is zeker niet normaal. Dat is anders dan bij zeehonden, die regelmatig komen rusten op het strand”, legt Haelters uit.

“De toestand van het dier is momenteel nog steeds kritiek, maar dat wil niet zeggen dat hij hopeloos is. Vermoedelijk heeft het een zware longontsteking. De komende uren zijn natuurlijk cruciaal.”

De bruinvis weegt rond de 50 kilogram en is zo’n 1,55 meter lang.

© Museum voor Natuurwetenschappen

DVT