Cipier aangehouden die gsm en kebabs voor Lucio Aquino gevangenis binnensmokkelde

De penitentiair beambte was aan de slag in de gevangenis van Leuven-Hulp. Vorig jaar zou hij kleding, etenswaren en vooral gsm’s binnengebracht hebben. “Het gebeurt wel meer dat cipiers voeding zoals kebabs mee de gevangenis in nemen”, luidt het.

Gsm’s is uiteraard een ander verhaal. De feiten dateren van vorig jaar en kwamen aan het licht in het kader van het onderzoek naar het ontmantelde communicatienetwerk van de Sky-telefoons.

Afnemer van dienst in de Leuvense gevangenis was Lucio Aquino. Hij zit in de gevangenis op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnetrafiek rond oud-rijkswachter Willy V. “De aanhouding van Lucio Aquino is recent nog verlengd tot april. Maar dat hij een hoofdrol zou spelen, blijkt niet uit dit dossier”, weet zijn advocaat Hugo Vandenberghe.

De Houthalense cipier zit nu in de gevangenis van Lantin. Wenke Rogge van het federaal parket bevestigt de aanhouding van de penitentiair beambte. “Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, inbreuken op de drugswetgeving en witwas.”

