Eerste relschopper kent straf voor geweld tegen politie tijdens coronabetoging

Hij is 28 jaar, komt uit het Brusselse en werd donderdag als eerste deelnemer aan een coronamars vervolgd voor geweld tegen de ordediensten. Is de uitspraak een precedent voor wie nog volgt?

De man nam op 19 december vorig jaar in Brussel deel aan de derde mars tegen de coronamaatregelen. “Omdat ik tegen de beperkingen gekant ben, die door het gebruik van het Covid Safe Ticket worden opgelegd aan wie hem niet heeft, en ik ben ook tegen de verplichte vaccinatie”, legde hij bij het verlaten van de zaal uit.

De betoging draaide op het einde uit op rellen en 55 personen werden opgepakt, onder wie 7 gerechtelijk.

Flessen en blikken

De 28-jarige betoger spreekt van een misverstand. Maar volgens de politie had hij niet per toeval flessen en blikken in zijn rugzak zitten. In het Jubelpark, het eindpunt van de betoging, gooide hij volgens de politie tot tweemaal toe een fles naar de agenten, van wie zeker een vrouwelijke inspectrice gewond raakte. Een tegenaanval met traangas kon hem volgens de verbalisanten niet “afkoelen”. Uiteindelijk werd hij in de boeien geslagen.

De rechter oordeelde echter dat de politie onvoldoende bewijzen heeft aangebracht om de betoger schuldig te bevinden aan de feiten die hem ten laste werden gelegd. Zij gunde de beklaagde dus het voordeel van de twijfel en sprak hem vrij.

“Ja, ik ben opgelucht. Ook al denk ik nog altijd dat de politie met mij de verkeerde persoon heeft aangepakt. En dat laatste is letterlijk te nemen: ik werd bij mijn arrestatie geslagen en met bier overgoten zonder dat daar een reden toe was. Ik heb dan ook klacht ingediend bij het Comité P.”

Maat voor niets?

Kan deze eerste uitspraak ertoe leiden dat de volgende processen tegen aangeklaagde deelnemers aan de coronamarsen een maat voor niets worden? Dat was destijds vaak al het geval voor de processen over het niet naleven van de lockdownmaatregelen. “Politiemensen vergeten soms dat getuigenissen van een beëdigde agent weliswaar inzake een verkeersinbreuken kracht van bewijs hebben, maar voor een correctionele rechter is deze getuigenis slechts een inlichting”, legt erevoorzitter van de Brusselse rechtbank Luc Hennart uit. “De politie moet het openbaar ministerie voldoende bewijslast aanbrengen, waarmee het parket de rechter dan kan overtuigen van schuld of onschuld. Het woord van een politieman is in deze niet voldoende.”