Verdachte martelmoord krijgt 15 maanden cel voor drugs in de gevangenis

Een 24-jarige Genkenaar is donderdag in Hasselt tot 15 maanden cel en 8.000 euro boete veroordeeld voor de verkoop van cannabis in de gevangenis. De man verbleef achter de tralies voor zijn vermeende aandeel in de martelmoord op Hilal Makhtout.

De Genkenaar, die enkel op verdenking van gijzeling en niet voor de moord op Makhtout in de cel zat, was niet aanwezig op het proces. Zijn 28-jarige zus tekende wel present, net zoals de drugsleverancier uit Genk. Op 18 november 2019 kwamen de feiten aan het licht. De jonge vrouw bezocht die dag haar broer in de Hasseltse gevangenis en gedroeg zich zenuwachtig. Een naaktfouille leverde vervolgens 47 gram hash in haar ondergoed op. In haar verhoor gaf ze toe dat het niet de eerste keer was dat ze drugs binnen smokkelde. De vrouw verklaarde te handelen in opdracht van haar broer en de drugs te krijgen van de andere en eveneens 24-jarige Genkenaar. De rechter legde haar 12 maanden cel met uitstel en 1.600 euro boete effectief op. De alleenstaande mama zei dat haar broer haar onder druk zette. “Intussen heeft mijn cliënte haar leven op de rails. Ze werkt, studeert en heeft een vaste relatie, maar het is moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Contact met haar broer heeft ze niet meer. Hij heeft haar gebruikt als zijn meid en meegesleurd in zijn verhaal”, pleitte haar advocate Sophia Lycops. Voor de leverancier van de drugs had de Hasseltse rechter ook 12 maanden cel met uitstel en 1.600 euro effectieve boete in petto. (GeHo)