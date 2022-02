Metje Girginol: “Ja, ik heb deze woning eigenlijk gekraakt. Maar ik had geen andere keuze.” — © Chris Nelis

GENK

Omdat hij op straat dreigde te belanden, is Genkenaar Metje Girginol (60) ingetrokken in een leegstaande sociale woning in de wijk Nieuw Texas. Nazaten van de vorige bewoonster en sociale woonmaatschappij Nieuw Dak willen hem eruit. Het OCMW van Genk zoekt een oplossing.