De chihuahua, het populairste hondje van België. Het ras maakt vijf procent uit van alle honden in ons land. — © Shutterstock

Hasselt

In 2021 waren in België 2.607.415 honden geregistreerd op het identificatieplatform DogID. De chihuahua blijft de chouchou en kwispelt andermaal bovenaan in de lijst van populairste rassen.