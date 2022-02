Zuid-Koreaans bedrijf brengt gedeeltelijk ‘neusmasker’ op de markt, maar heeft dat virologisch wel nut?

Bijna twee jaar na het uitbreken van de wereldwijde coronapandemie komt een Zuid-Koreaans bedrijf met een uitvinding op de proppen die een oplossing moet bieden voor een praktisch probleem in virologisch benaderde tijden: hoe kan je eten of drinken zonder tegelijkertijd het risico te lopen virus te verspreiden of op te lopen? De ‘Kosk’ is een tweedelig masker met een deel dat de mond bedekt en een ander deel dat over de neus wordt gedragen. Of het item wereldwijd ingang zal vinden is nog maar de vraag, want op Twitter wordt er vooral schamper op gereageerd.