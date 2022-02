KRC Genk wil zijn zes Spaanstalige spelers speciaal in de kijker zetten en de club op die manier promoten op de Latijns-Amerikaanse markt. Daarom lanceert de club twee Spaanstalige accounts op Twitter en op Instagram. Fans kunnen zo het reilen en zeilen van Lucumi, Muñoz, Cuesta, Arteaga, Preciado en Sadick op de voet volgen. Een Colombiaanse stagiaire houdt de accounts inhoudelijk up to date onder de hashtag #JUNTOSGENK.

(rco)