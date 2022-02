Nieuw bos voor Borgloon: kinderen planten 6.600 bomen in Bommershoven

Veel werk voor de boeg, dus kwam ook Dienstencentrum de Wroeter al helpen. “En deze week krijgen we ook hulp van basisschool de Boomgaard uit Bommershoven”, legt burgemeester Jo Feytons (Open Vld-Stroop) uit. De kinderen van het vierde leerjaar stroopten daar de mouwen op om de zwarte es, de hazelaren, de beuk en de zomereiken een mooie plek te geven. “We hebben gekozen voor een laaggelegen gebied aan de Wilderstraat”, aldus schepen Eric Awouters (Open Vld-Stroop). “Vroeger was dit grasland, maar nu is het een ideale plek voor een bebossing.”

Schepen van Leefmilieu Jeroen Bellings (Open Vld-Stroop) verwijst naar het klimaatplan van de gemeente. “Voor elke inwoner van Borgloon moet er deze legislatuur één extra boom komen. Dat betekent dat we er meer dan 11.000 gaan planten. 1.200 bomen hebben al een plek gekregen. En nu komt er dus dit bos bij in Bommershoven. Een naam? Die hebben we eigenlijk nog niet. Maar misschien kunnen we het wel het ‘Boomgaardbos’ noemen, omdat de kinderen van de school ons zo goed geholpen hebben?”

Geboortebos

Waar de andere bomen moeten komen, staat nog niet vast. “We hebben als stad niet meer zo veel extra vrije gronden”, beseft schepen Bellings. “We hopen daarom dat we ook inwoners kunnen stimuleren om extra bomen te planten. Dat zou ons alvast enorm helpen. Nog een idee dat we willen uitwerken, is de aanplant van een geboortebos. Met ongeveer tachtig inwoners per jaar zou dat bos de volgende jaren ook mooi kunnen aangroeien.” toro