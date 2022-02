Geen concerten hier? Dan speelt Hamontse klarinettist voor volle zaal in Bangkok

Voor volle zalen moeten Limburgse artiesten tegenwoordig de halve wereld over vliegen. Zoals klarinettist Roeland Hendrikx (52), die zaterdag in de Thaise hoofdstad Bangkok optreedt. “De quarantaine? Die was op Phuket.”

Noodkreten uit de livemuzieksector ten spijt lijkt het er nog niet op dat onze concertzalen snel zullen opengaan. Tot dan moeten muzikanten als Roeland Hendrikx (52) hun publiek maar vinden aan de andere kant van de aardbol. De Hamontse klarinettist geniet faam in de klassieke muziekwereld, en die leverde hem een uitnodiging op van het Royal Bangkok Symphony Orchestra om als solist Mozart en Beethoven te komen spelen. En dat in het Thailand Cultural Centre, een van de grootste concertzalen van de hoofdstad. “Daar zullen zaterdagavond zo’n 2.000 mensen komen luisteren”, zegt Hendrikx vanuit de Thaise hoofdstad.

Leest u goed: geen tweehonderd, maar 2.000 toehoorders. Tot de nok gevuld. Kreunt Thailand dan niet onder de omikrongolf? “Het virus grijpt ook hier om zich heen. Waar het in Bangkok normaal krioelt van het leven en de tuktuks, is het nu merkbaar rustiger. Maar in Azië spelen ze veel korter op de bal. Sommige mensen zijn hier al vier keer gevaccineerd, iedereen draagt een masker.” Ook voor het concert gelden maatregelen. “Overal waar je binnen gaat, wordt je temperatuur gemeten. En de toeschouwers moeten zaterdag een sneltest afnemen. Zo kan hier het leven gewoon enigszins doorgaan.”

Phuket

Hendrikx op een bank in Bangkok. “Klassieke muziek staat hier hoog aangeschreven.” — © rr

Het concert dus ook. Ook op de Belgische ambassade was Hendrikx al te gast. “Dat maakt me zo gelukkig, na twee jaar van miserie. Of al die beperkingen in de cultuursector nuttig zijn, laat ik over aan de virologen. Maar men onderschat hoe intensief de voorgaande jaren waren. Ik had het nog nooit zo druk, maar deed niets anders dan concerten annuleren of verplaatsen.”

Zelfs de quarantaine was een verademing. “De Thaise regering hanteert voor elke inreizende buitenlander het sandbox-principe: na een eerste negatieve test word je een week in quarantaine gezet op Phuket.” Op dat tropische eiland werd Hendrikx een week in een vijfsterrenhotel geparkeerd, op kosten van het orkest. “Na de eerste negatieve test mocht ik me ook vrij bewegen op het eiland. Vijf dagen later volgde een tweede test, en kon ik naar Bangkok vliegen. Allemaal wat decadent, maar voor een keer liet ik het me welgevallen.” (lacht)

Hoog aangeschreven

Dat Hendrikx volle zalen trekt in Azië mag niet verwonderen. “Klassieke muziek staat vrij hoog aangeschreven, zoals alle dingen uit het Westen. In het grootste shoppingcenter hangen geen afbeeldingen van voetballers, wel gigantische schermen met reclame voor klassieke concerten.” Die egards krijgt het symfonisch orkest ook. Dat staat onder de bescherming van de jonge prinses Sirivannavari, een van de dochters van koning Vajiralongkorn (of Rama X). Kan tellen in een land met een immens ontzag voor het koningshuis - en met navenante straffen op majesteitsschennis. “De prinses is een groot liefhebster, en componeert zelf. Mocht ze zaterdag komen kijken, dan is me al duidelijk gemaakt dat er van cd’s verkopen na het concert niets in huis komt. (lacht) Ach, dat neem ik er graag bij.”