GEMEENTERAAD. Hechtel-Eksel zoekt kandidaten voor pop-up aan gemeentelijke speeltuin De Hoef

Hechtel-Eksel

Horeca: De coronacrisis maakte duidelijk dat een tijdelijke horeca-uitbating aan de terreinen van de gemeentelijke speeltuin De Hoef positief werd onthaald. Het gemeentebestuur wil dit nu bestendigen en wil de terreinen de volgende drie kalenderjaren in concessie geven in de periode van mei tot september. Hiervoor wordt een oproep gelanceerd. “We willen potentiële kandidaat horecaondernemers een perspectief op langere termijn bieden”, schetste schepen voor vrijetijdseconomie Nele Lijnen (HE). Oppositieraadslid Raf Truyens (CD&V) wou weten hoe dit kaderde in een algemene beleidsvisie rond pop-upinitiatieven. “Op private gronden is wel wat mogelijk. Belangrijk is dat telkens wordt gekeken naar de zone waarvoor initiatieven worden aangevraagd. De oorspronkelijke bestemming van een gebied mag niet in het gedrang komen”, stelde schepen Lijnen. “Op gemeentelijke gronden laten we het enkel toe aan De Hoef omdat de locatie zich hiertoe leent.”

Camera’s: Oppositieraadslid Jo Bollen (CD&V) polste naar eventuele beveiligingsrisico’s van bewakingscamera’s op openbare plaatsen. Hij had geruchten opgevangen dat die waren aangesloten op openbare netwerken. “In vier gebouwen werden in het verleden camera’s geplaatst. In het dienstencentrum zijn ze buiten werking gesteld na de ingebruikname van het loket in het gemeentehuis”, stelde burgemeester Jan Dalemans. “Op de overige locaties, de kinderopvang en de sporthal, gaat het om bekabelde systemen waarbij geen beelden worden bewaard. Er zijn dus geen camera’s aangesloten op openbare netwerken.”

Parkeren: Oppositieraadslid Jan Vangenechten (CD&V) wou weten hoe het beleid de aanhoudende parkeerproblematiek van vrachtwagens op gemeentewegen wil aanpakken. Schepen van Mobiliteit Theo Martens (HE) stelde dat het een belangrijk aandachtspunt is in de upgrade van het mobiliteitsplan. Burgemeester Jan Dalemans vulde aan dat er uitvoerige gesprekken lopen om tot een structurele oplossing te komen. “Vooral voertuigen met oplegger die soms twee weken tijdens vakanties blijven staan, storen geweldig. Vrachtwagens mogen in principe op gemeentewegen 8 uur parkeren. Het volstaat om het voertuig even te verplaatsen om dit te hernieuwen. Dat is heel moeilijk controleerbaar en een juiste aanpak vinden wordt daarom een zeer belangrijk punt.” De burgemeester stelde dat de problematiek op sommige plaatsen is teruggedrongen zoals aan De Schans en het dorpsplein.