David Dekker (Jumbo-Visma) rijdt de afgrond in, maar komt er als bij wonder zonder schade vanaf in Ronde van Valencia

Een opmerkelijk moment in de tweede rit van de Ronde van Valencia. David Dekker, ploegmakker van Wout van Aert bij Jumbo-Visma, ging tijdens een afdaling op zo’n 12 kilometer van de finish rechtdoor in een bocht en dook de afgrond in. Gelukkig voor de snelle Nederlander kon hij er ook zelf terug uit kruipen, waarna hij zonder veel schade zijn weg kon verderzetten.