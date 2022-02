Egan Bernal komt met update na voorlopig laatste operatie: “Ik had bijna zelfmoord gepleegd, maar IK BEN TERUG!”

Vorige week maandag kwam Egan Bernal zwaar ten val op training in zijn thuisland. Hij botste met zijn tijdritfiets aan hoge snelheid op een geparkeerde vrachtwagen en werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd. De schade was immens: gebroken wervels, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben. Gelukkig allemaal blessures die kunnen genezen, al zal dat proces heel wat tijd kosten.

Na zijn laatste operatie kwam de gewezen Tourwinnaar met een update. “Bijna 20 gebroken botten. Elf ribben. Dijbeen. Kogelgewricht. T5-T6. Odontoïden. Middenhandsbeentje. Een duim. Ik heb een tand verloren. Perforatie van beide longen. Ik had bijna zelfmoord gepleegd, maar weet je wat? Ik ben God dankbaar dat hij me hier door heeft geholpen. Het wordt de zwaarste uitdaging uit mijn carrière, maar ik heb uitstekende mensen om me heen. Gisteren heb ik mijn laatste grote operatie gehad en alles lijkt goed te zijn gegaan. Dus nu tijd om te herstellen. IK BEN TERUG! Let’s rock.”