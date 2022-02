Trajectcontrole op gewestweg tussen Bilzen en Riemst komt er pas in de zomer

De trajectcontrole op de N745 tussen Bilzen en Riemst, die aanvankelijk gepland was voor dit voorjaar, loopt enige vertraging op en zal pas midden 2022 technisch gerealiseerd zijn. Daarna zal de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst het systeem effectief in gebruik nemen.

De begin 2021 aangekondigde invoering van een trajectcontrole op gewestweg N745, tussen km 4.2 aan de Rode Kruislaan in Spouwen en km 6.2 aan de Molenweg in Vlijtingen, loopt vertraging op. Dat laat Sep Vandijck, communicatieverantwoordelijke van het Agentschap Wegen en Verkeer weten. “Ze zal niet dit voorjaar maar pas tegen midden 2022 technisch gerealiseerd worden”, luidt het.

Na de plaatsing van de betrokken installatie is het aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst om het nieuwe systeem te implementeren. Korpschef Dirk Claes: “We trachten dit uiteraard zo snel mogelijk te doen, al komt er heel wat bij kijken en vereist het alweer extra mankracht. Omdat de stad Bilzen daarnaast ook op een twaalftal plekken trajectcontroles wil invoeren, en wie weet Riemst en Hoeselt later ook, zouden we moeten kunnen rekenen op 2 à 3 extra medewerkers voor de verwerking.”(eva)