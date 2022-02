De heropleving was van korte duur: David Goffin kan titel in Montpellier niet verdedigen en zakt steeds verder weg op ATP-ranking

Goffin, het achtste reekshoofd, verloor in de tweede ronde (achtste finales) tegen de Fransman Adrian Mannarino (ATP 58) in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 31 minuten. De Luikenaar had tegen de 33-jarige Fransman de statistieken mee en won vijf van de zes voorgaande onderlinge duels, maar ditmaal liep het dus mis voor Goffin, die nooit echt een vuist kon vormen. Een enorm grote verrassing is de zege voor Mannarino ook niet. De Fransman kon immers terugblikken op een erg degelijke Australian Open waar hij na zeges tegen onder meer de Pool Hubert Hurkacz en Rus Aslan Karatsev pas in de vierde ronde gestopt werd door toernooiwinnaar Rafael Nadal.

© AFP

In de kwartfinales is het Duitse eerste reekshoofd Alexander Zverev (ATP 3) een mogelijke tegenstander voor Mannarino. Dan moet Zverev in de tweede ronde wel voorbij de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 56).

De 31-jarige Goffin wil dit seizoen de twijfels na enkele moeilijke jaren wegspoelen maar begon het jaar toch weer eerder weifelend. In zijn eerste grote afspraak van 2022 sneuvelde hij in de eerste ronde van de Australian Open kansloos tegen de Brit Daniel Evans. Door zijn puntenverlies in Montpellier zakt Goffin waarschijnlijk nog verder weg op de wereldranglijst.