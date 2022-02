Politie kan achtergelaten scootmobiel Max via Facebook terugbezorgen aan hotelgast in Lanaken

Politie Lanaken-Maasmechelen heeft dankzij een oproep op Facebook de eigenaar gevonden van scootmobiel Max die in de bossen van Neerharen was achtergelaten. Een hotelgast, een man met een handicap, was ernaar op zoek nadat hij tijdens een rit door de bossen met zijn scooter was gestrand en niet meer wist waar die stond.

Wandelaars belden donderdagmorgen naar de politie Lanaken-Maasmechelen dat ze een scootmobiel zagen staan in het bos achter Stoeterij Zangersheide in Neerharen. De sleutels staken er nog op. “Onze politiemensen hebben meteen een zoeking gedaan in de omgeving. Het was niet duidelijk of de scooter geen batterij meer had, of was vastgereden. Doordat er niemand in de buurt werd gevonden, hebben we foto’s gemaakt en een oproep op Facebook gedaan”, zegt politiewoordvoerder Johnie Nijs.

© rr

Gevonden

In geen tijd was de eigenaar van Max gevonden. Een hotelmedewerker van La Butte aux Bois belde naar de politie dat een van de gasten op zoek is naar die scootmobiel. De hotelgast had een ritje gemaakt in het bos. De man met een handicap had zijn scooter op een bepaald moment achtergelaten en dwaalde te voet door het bos. De bestuurder van een jeep pikte de verdwaalde man op en bracht hem naar het hotel waar hij logeerde. Nadien werd er nog gezocht naar scootmobiel Max maar ze konden die niet vinden doordat de eigenaar niet meer exact wist waar hij die had achtergelaten.

Dit is de plaats in het bos waar de politie scootmobiel Max aantrof. — © rr

“We zijn de scootmobiel aan de eigenaar gaan bezorgen. Die was opgelucht. Zo zie je maar dat sociale media in bepaalde gevallen tot een positief resultaat kunnen leiden. En daar zijn we als politie ook erg blij om”, zeggen ze bij de politie Lanaken-Maasmechelen.

maw