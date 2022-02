Minderjarige schrijft quad in als landbouwvoertuig om er mee naar school te rijden

Een 56-jarige man zonder rijbewijs is woensdag voor de tweede keer in drie weken tijd achter het stuur betrapt in Borgloon. In Tongeren werd een minderjarige gepakt die zijn quad had ingeschreven als landbouwvoertuig en ermee naar school reed.

In het kader van de provinciale actie ‘afleiding in het verkeer’ controleerde de politie Kanton Borgloon op de Sint-Truidersteenweg. Niet alleen had de 56-jarige Loonenaar geen geldig rijbewijs, zijn voertuig was ook niet ingeschreven en niet gekeurd. De geschrapte nummerplaat werd in beslag genomen en het voertuig werd op vraag van het parket geïmmobiliseerd. De Loonenaar werd op 14 januari ook al betrapt op rijden zonder een geldig rijbewijs. Ook toen werd zijn voertuig geïmmobiliseerd.

Donderdag betrapte de politie in Borgloon ook een 34-jarige Alkenaar die ondanks een rijverbod toch reed. Ook zijn voertuig werd geïmmobiliseerd.

Quad

Ook de politie Tongeren-Herstappe hield donderdagvoormiddag controles in het kader van de actie ‘afleiding in het verkeer’. Zes bestuurders gebruikten hun gsm achter het stuur, één chauffeur negeerde het rood licht. Er werden nog een aantal voertuigen betrapt die niet verzekerd, niet gekeurd of niet ingeschreven waren.

Er werd ook een minderjarige bestuurder betrapt op een quad die ingeschreven stond als landbouwvoertuig. De bestuurder had een rijbewijs categorie G en mocht dus als minderjarige wel al met landbouwvoertuigen rijden. Hij was met de quad naar school aan het rijden. Bovendien was de quad niet afgesteld tot 45 km/uur, had die geen oranje knipperlichten en hing er geen snelheidsplaat op. siol