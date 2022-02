De politie LRH heeft donderdag een controleactie gedaan op lichte vrachtwagen op de Grote Baan. 54 voertuigen werden gecontroleerd, 18 waren niet in orde. Eén bestuurder onder invloed van drugs verloor zijn rijbewijs. Een andere chauffeur was zonder rijbewijs en vervoersvergunning op pad voor een koerierdienst. Er werden in totaal 25 boetes opgesteld, goed voor een bedrag van 2.754 euro. siol