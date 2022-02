Woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol was in december 2020 plots wereldnieuws toen bleek dat er na een sinterklaasbezoek een corona-uitbraak plaatsvond die aan 34 bewoners het leven zou kosten. Chis De Stoop ging de sint opzoeken en schreef er een eerherstel voor. Maar Hemelrijk is ook een ontluisterend verslag over helse taferelen in de woonzorgcentra tijdens de coronacrisis.