Coach van Kim Meylemans heeft “zenuwslopende” dagen achter de rug in Peking: “We zijn nog steeds in shock”

Raphael Maier, de Oostenrijkse coach van Kim Meylemans, vindt het vreselijk wat de afgelopen dagen is gebeurd met zijn pupil op de Olympische Winterspelen in Peking. “Het was zenuwslopend”, verklaarde hij donderdag aan Belga.

De skeletoni, in 2018 veertiende op de Spelen in Pyeongchang, leverde zondag bij aankomst in Peking een positieve test af. Daarop werd ze in een quarantainehotel geplaatst. Na drie opeenvolgende negatieve coronatesten mocht Meylemans woensdagnacht dat hotel verlaten. Intussen verblijft ze in een afgesloten gedeelte van het olympisch dorp in Yanqing, waar ze de regels die gelden voor risicocontacten dient op te volgen.

“Ik heb een paar stresserende dagen achter de rug”, vertelde Maier. “Ik moest steeds maar wachten op een nieuwe beslissing. Het lastigste was dat ik niet veel kon doen voor haar. Ik belde Kim wel zeker twee keer per dag.”

Meylemans en Maier beslisten in onderling overleg om er niet de brui aan te geven. “We gaan er nu vol voor. De focus komt opnieuw op de sport te liggen, al zijn we nog steeds in shock.”

Woensdag miste Meylemans de eerste trainingssessie in het National Sliding Centre in Yanqing. “Deze episode heeft onze plannen in de war gestuurd, want in de eerste trainingen wilden we ons op de glijlijnen concentreren en pas vanaf maandag op het materiaal. Maar gezien Kims niveau verwacht ik niet dat het missen van de eerste training een impact zal hebben op haar resultaat.”

Zaterdag mag Meylemans wel de baan op voor een training. “Kim zal met eigen vervoer daarheen gebracht worden”, aldus Maier. “Ze krijgt er een eigen kleedkamer. De andere atleten hebben een looppiste, terwijl Kim zich gewoon op straat zal moeten opwarmen. Het coachen zal wel normaal verlopen, denk ik. Dat lukt ook op twee meter afstand.”

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start.