Spurtbom Dylan Groenewegen knalt naar de zege in Saudi Tour

De Nederlander Dylan Groenewegen heeft in de Saudi Tour (2.1) zijn eerste zege van het seizoen behaald. Na een woelige etappe liet Groenewegen in een groepssprint Daniel McLay en Caleb Ewan achter zich. De Colombiaan Santiago Buitrago behoudt de leiderstrui in de Saoedische rittenkoers.

Na de lastige aankomst woensdag bovenop een steile helling, stond vandaag een volledig vlakke etappe van 181 kilometer op het programma met aankomst in Alula Old Town. Opnieuw een kans voor het rijkelijk gevulde sprintersveld met de winnaar van de openingsrit Caleb Ewan (Lotto Soudal), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) en Dylan Groenewegen (Team BikeExchange – Jayco) als voornaamste kanshebbers.

Al vanaf de start blies een stevige wind over de Saoedische wegen en wie wind zegt, zegt waaiers. Enkele ploegen legden een serieus tempo op en sleurden het peloton uit elkaar. Mede dankzij enkele kleine valpartijen in de eerste wedstrijdkilometers bleef er voorin al snel maar een kleine groep over. Belangrijke afwezige voorin: klassementsleider Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). De grootste favorieten voor de dagzege wisten zich wel in de eerste groep te handhaven.

Eenzame onderneming

Na twee uur oorlog verzwakte het tempo waardoor Buitrago terug kon aansluiten. Quickstep Alpha Vinyl vond het welletjes en zette het peloton opnieuw op de kant. De Fransman Anthony Turgis (TotalEnergies) had er – ondanks de hoge snelheid - zin in want op zijn eentje trok hij ten aanval. Tegenreactie kwam er van Iljo Keisse (Quickstep Alpha Vinyl), maar hij zou nooit tot bij de eenzame koploper geraken. In het uitgedunde peloton was de rust intussen weergekeerd.

Op de eindeloze wegen maakte solist Turgis geen schijn van kans tegen een georganiseerd peloton. Ook een late uitvalspoging van Niki Terpstra (TotalEnergies) had geen succes. Zoals verwacht eindigde de derde etappe dus met een massasprint. Daarin werd de Dylan Groenewegen door zijn nieuwe ploeg Team BikeExchange – Jayco perfect gepiloteerd. De Nederlandse spurter won zo meteen in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever. Daniel McLay (Arkéa Samsic) werd tweede, de winnaar van de eerste etappe Caleb Ewan zat slecht gepositioneerd en moest vrede nemen met de derde plaats.

De Colombiaan Santiago Buitrago behoudt zijn leidersplaats in het algemeen klassement. De renner van Bahrain Victorious heeft een voorsprong van drie seconden op pocketsprinter Caleb Ewan. De 22-jarige Maxim Van Gils staat nu derde op zeventien seconden.