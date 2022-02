Hasselt

De spookrijder die woensdagavond om het leven kwam op de E313 nam in Hasselt-West de verkeerde toegang. Volgens Wegen en Verkeer zijn de signalisatie en belijning duidelijk. De Wegpolitie Limburg merkt evenmin infrastructurele problemen aan de op- en afritten. Toch zijn er jaarlijks tussen de 30 en 40 bestuurders die tegen het verkeer in rijden op de E313 en E314 in Limburg.