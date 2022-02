Iedereen voor Kim Meylemans: tranen van vreugde bij videoboodschap en bezoek van haar eigen lief

Opnieuw tranen in een filmpje van Kim Meylemans, maar dit keer van vreugde en ontroering. Haar Braziliaanse lief kwam even gedag zeggen aan het venster en de hele Belgische topsportwereld betuigde haar steun in een filmpje van Linde Merckpoel.

Team Belgium doet er alles aan om Kim Meylemans mentaal te steunen bij haar Covid-avonturen op de Winerspelen in Peking. De hockey’ers, de basketmeisjes, Bashir Abdi, Mathias Casse, Tia Hellebaut, Mieke Gorissen,… allemaal spraken ze video-boodschappen in. Net toen radiopresentatrice Linde Merckpoel haar die boodschappen wou tonen, kwam Kims lief even piepen aan het raam van haar kamer. De Braziliaanse Nicole Silveira is zelf ook skeletoni, maar ook zij mag momenteel niet bij haar partner komen. “Ik heb haar twee weken niet meer gezien”, weende Meylemans toen ze haar voor het raam zag.

Het Braziliaanse lief van Kim Meylemans komt aan het raam piepen. — © RR

Ook het BOIC doet er alles aan om Meylemans mentaal op te krikken. Jef Brouwers, de sportpsycholoog van Team Belgium, had daarbij lof voor Peltenaar Bob Maesen. De gewezen kajakker is nu High Performance Manager van het BOIC en zorgde ervoor dat Kims ‘isolatiecel’ in een Belgisch thema werd ingericht.

Bob Maesen zorgde voor een Belgisch sfeertje in de isolatiekamer van Meylemans. — © Facebook