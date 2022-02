Alweer schoolgebouwen in Beringen ontruimd wegens stabiliteitsproblemen

Beringen

Nadat vorige week bekend geraakte dat het schoolgebouw van basisschool Xplow in de Hospitaalstraat in Beringen werd ontruimd door stabiliteitsproblemen zijn er nu ook stabiliteitsproblemen vastgesteld bij basisschool O.B.A.M.A.. Op het gebouw van de kleuterschool van basisschool O.B.A.M.A. na, werden alle lokalen van Basisschool O.B.A.M.A. uit voorzorg gesloten.“De school is vandaag en morgen gesloten wegens overmacht. Volgende week wordt er afstandsonderwijs voorzien. We zijn op zoek naar een structurele oplossing.”