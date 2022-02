Standard weken zonder Gilles Dewaele

Standard kan zaterdag tegen Cercle Brugge geen beroep doen op Gilles Dewaele. De vleugelverdediger is meerdere weken out door een blessure aan de adductoren.

Dewaele maakte deze winter de overstap van KV Kortrijk en toonde zich in zijn eerste weken een betrouwbare kracht op de rechtsachter. Standard zal het naar verwachting de komende matchen zonder hem moeten doen. “Gilles voelde iets toen hij verkeerd neerkwam van een sprong”, zei trainer Luka Elsner op de wekelijkse persconferentie van de Rouches.

“Op dit moment zijn de voortekenen niet goed. Gilles moet nog een scan ondergaan, maar hij zou meerdere weken buiten strijd zijn. Een hard gelag, want zijn positie is niet heel goed bezet (Hugo Siquet en Collins Fai vertrokken vorige maand, nvdr.). We rekenden op hem. Ik hoop dat het meevalt. Intussen oriënteren we ons op de jeugd, zoals we op de linksback ook hebben gedaan met Alexandro Calut”, aldus Elsner, die zal moeten kiezen tussen Nathan Ngoy en Damjan Pavlovic.

Ook Noë Dussenne (hamstring) is licht onzeker voor de komst van Cercle (match achter gesloten deuren) dit weekend. “Al ziet het ernaar uit dat hij het wel zal redden”, aldus Elsner. Daartegenover staat de terugkeer van Selim Amallah. De Marokkaanse middenvelder speelde een goede Afrika Cup en moet de Luikenaars van een kwaliteitsimpuls voorzien.