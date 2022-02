Nieuwkomer Jonathan Tabu mag al spelen voor Limburg United in bekerclash tegen Aalst

Na het uitvallen van Casey Benson (enkel) in deze belangrijke fase van de competitie moest Limburg United snel schakelen. Op zoek naar een waardige vervanger kwam de club bij Jonathan Tabu (36) uit.

Met de Belgisch-Congolese point guard haalt United een pak ervaring in huis. Tabu was van 2004 tot 2010 één van de sterkhouders van Spirou Charleroi, waarmee hij drie keer kampioen werd. Daarna volgde een tocht door Europa langs grote clubs in Italië, Duitsland, Spanje en Frankrijk.

De 135-voudig international is al speelgerechtigd voor de heenmatch van de halve finale van de Beker van België, vrijdag tegen Aalst.