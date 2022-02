Genkenaar die Hasseltse winkelgevels besmeurde met olie: “Ik was boos”

In de nacht van 31 december op 1 januari had de 34-jarige man met motorolie zeven gevels en een auto beklad in de Kapelstraat in Hasselt. Politie LRH kwam de verdachte al snel op het spoor dankzij het cameranetwerk in de binnenstad. Verschillende agenten herkenden de dertiger die allesbehalve een onbekende is voor het gerecht. Donderdag stuurde de Genkenaar zijn kat naar het proces in Hasselt. Bij verstek vroeg de procureur 6 maanden cel. Eerder tijdens het politieverhoor verklaarde de betichte boos te zijn. Op wie of wat is onduidelijk. Een valabele uitleg kwam er niet. Advocaat Kurt Smets vroeg namens een getroffen winkel een schadevergoeding van 1.300 euro voor het reinigen en herstellen van de gevel.

Spuwen naar agent

Woensdag was de man, die momenteel in de gevangenis verblijft, ook al verschenen voor de rechter in Tongeren. Toen daagde hij wel op. De betichte beschikt over een zes bladzijden dik strafregister en moest er zich verantwoorden in twee dossiers. Zo ging hij op 2 december vorig jaar in Genk aan de haal met een sporttas en een brandblusser die hij leegspoot in een chalet. Tussendoor beschadigde de man nog een tuinafsluiting en smeet een ruit van een parkeergebouw in. Twee dagen later ging hij weer door het lint toen iemand ham aansprak over de vernielingen aan een kersthuisje. Dit kwam het slachtoffer op een bloedneus te slaan. In de politiecel spuwde hij tot slot tot twee keer toe in het gezicht van een agent die een kijkje ging nemen omdat de dertiger een hels lawaai maakte. Voor al deze dossiers riskeert hij nog eens 42 maanden cel in de Tongerse rechtbank. De vonnissen staan gepland op twee en drie maart. (GeHo/ShDe)