PODCAST. Mazout, gas, pellets of warmtepomp: dit zijn de winnaars van de energiecrisis

Wekenlang stonden de regeringspartijen lijnrecht tegenover elkaar. Inzet van die verhitte debatten: een oplossing voor de torenhoge energiefactuur. En die oplossing, die is er nu eindelijk, in de vorm van een compromis à la Belge. Voor elk wat wils dus. Wat is er beslist, maar vooral: wat betekent dat voor jouw energiefactuur? En wat kan je zelf doen om die factuur (een beetje) te drukken?