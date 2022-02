Hooligan KV Kortrijk opgepakt voor slagen en verwondingen aan steward na wedstrijd tegen Antwerp

De match tussen Antwerp en KV Kortrijk op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League eindige op 0-2. Het enthousiasme van de Antwerpenaren was niet naar de zin van enkele Kortrijksupporters. Ze maakten amok op de tribune en probeerden om naar de bezoekende supporters te trekken. Toen de KVK-stewards hen probeerden tegen te houden, kregen ze rake klappen.

Voor slagen aan een steward heeft het parket een twintiger gedagvaard in snelrecht. Hij is geen onbekende bij politie en parket. In 2019 werd hij al eens veroordeeld tot een werkstraf voor gelijkaardige feiten. “Hij moet op 16 maart in de correctionele rechtbank verschijnen voor opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg”, zegt Tom Janssens van het parket. “Daar zal hij het mogen uitleggen aan de rechter.”

