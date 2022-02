Fel vermagerde en mank lopende Kim Jong-un pakt “de ergste ontberingen” van zijn land aan in nieuwe documentaire

Noord-Korea heeft een nieuwe documentaire klaar over haar leider Kim Jong-un. In de 110 minuten durende film rijdt de fel vermagerde dictator te paard en pakt hij de “ergste ontberingen” van zijn land aan. De verteller zegt niks over het gewicht van Kim Jong-un of over de beelden waarin hij soms mank loopt, maar vertelt over “de bemoederende kant van de leider, waardoor hij zijn lichaam volledig heeft gegeven om de dromen van zijn volk te verwezenlijken”. Welke ontberingen hij aanpakt, wordt ook niet vermeld, maar het land kampt met hongersnood, en werd geteisterd door overstromingen en lange periodes van droogte.