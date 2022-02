Reuzenpanda Tian Bao blijft langer in Pairi Daiza

Tian Bao, de eerste in België geboren reuzenpanda, blijft ook dit jaar nog in Pairi Daiza. Het dierenpark en de China Wildlife Conservation Association (CWCA) hebben een akkoord afgesloten zodat Tian Bao in de ‘Jardin des Mondes’ kan blijven. Dat meldt het dierenpark uit het Henegouwse Brugelette donderdag.

Tian Bao (wat Schat van de Hemel betekent) werd op 2 juni 2016 geboren in Pairi Daiza. In de samenwerkingsovereenkomst tussen China en België was afgesproken dat het dier op vierjarige leeftijd naar China zou gaan. De coronapandemie dwong beide partijen die plannen te herzien. Donderdag is een akkoord bereikt en bevestigd dat Tian Bao ook zijn zesde verjaardag in België zal vieren. Door deze samenwerking zullen de bezoekers ook dit jaar nog vijf reuzenpanda’s kunnen zien in Pairi Daiza.

De pandatweeling Bao Di en Bao Mei, die op 8 augustus 2019 in Pairi Daiza ter wereld kwam, is nu volgroeid en zwaar genoeg (90 kilogram) om op eigen benen te staan. Deze zomer verhuizen ze samen naar een nieuw verblijf dat speciaal voor hen wordt aangelegd. “De tweeling scheiden van hun moeder Hao Hao maakt maakt het opnieuw mogelijk voor hun moeder om zwanger te geraken. Zo neemt Pairi Daiza verder deel aan de instandhouding van deze kwetsbare soort”, luidt het.

Moeder Hao Hao en vader Xing Hui kwamen in 2014 in ons land aan en zijn voor een periode van vijftien jaar door China aan België uitgeleend.