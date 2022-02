Heel Europa kleurt donkerrood op nieuwste coronakaart

Het ECDC heeft het opzet van de kaart aangepast. In het oude overzicht, dat tot vorige week werd gebruikt, keek het centrum naar het aantal besmettingen met COVID-19 en het aantal positieve coronatesten van de voorbije veertien dagen. De kleuren variëren van groen tot geel, rood en donkerrood, afhankelijk van de ernst van de epidemiologische situatie. Voortaan kijkt het ECDC ook naar de vaccinatiegraad.

Vorige week waren er nog vier regio’s die niet donkerrood kleurden: twee in Polen en twee in Roemenië. Die kleuren zijn ondertussen ook aangepast, waardoor heel Europa donkerrood is.

België kleurt al sinds 4 november donkerrood. Volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano komt ons land uit op een incidentie over de laatste veertien dagen van 5.809 besmettingen.