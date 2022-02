Koning Filip ontvangen door sultan van Oman

Koning Filip is donderdag ontvangen door de sultan van Oman, Haïtham ben Tariq. De Brabançonne en 21 kanonschoten markeerden de aankomst van het Belgische koningspaar op de binnenplaats van het Al Alam Palace in de hoofdstad Muscat. Een primeur voor de Belgische koning, die sinds het begin van de pandemie niet buiten Europa was gereisd, en een primeur voor zijn Omaanse tegenhanger, aangezien Filip het eerste Europese staatshoofd is dat hij ontvangt sinds zijn aantreden in januari 2020.

Het officiële bezoek draait rond de investeringen van de haven van Antwerpen en Deme in het land. Oman heeft ook besloten over te gaan op de productie van groene waterstof, een energiebron die België centraal heeft gesteld in zijn strategie om zijn economie tegen 2050 koolstofarm te maken.

De sultan en de koning huldigen vrijdag de haven van Duqm in, het resultaat van een gelijkwaardig partnerschap tussen het Omaanse bedrijf Aysad en het consortium gevormd door de Belgische groep Deme en de haven van Antwerpen. Aan deze haven is een energieproject gekoppeld, Hyport, een toekomstige infrastructuur voor de productie van hernieuwbare waterstof, waarvan Deme opnieuw een van de partners is. De Belgische groep gaat een concessie van 150 km2 uitbaten waarop windturbines en zonnepanelen worden geïnstalleerd. Die infrastructuur, die zal worden aangesloten op de nieuwe haven, is van bijzonder belang voor België. Om in 2050 volledig over te schakelen op hernieuwbare energie, moet ons land namelijk de import diversifiëren. Groene waterstof neemt daarbij een prominente plaats in, zozeer zelfs dat ons land de ambitie heeft om een ??Europese import- en transithub te worden. Oman wordt een van de toeleverende landen - dit zal in eerste instantie ammoniak zijn, een van de bijproducten van de waterstofproductie, die voor de industrie zal worden geïmporteerd -, en er zijn ook samenwerkingsprojecten gaande met Namibië en Chili. “Ik wil jullie zeggen hoe enthousiast we zijn over dit project”, zei de koning na een presentatie.

Het bezoek van de koning is in zekere zin de “final touch” van de contacten die gedurende meer dan een jaar werden onderhouden, verklaarde minister van Energie Tinne Van der Straeten in de marge van de missie. Deme had al bij haar aantreden vragen over de mogelijkheden van het Hyport-project. Inmiddels is er een protocolakkoord met het sultanaat en zullen andere stappen volgen, te beginnen met de groene certificering van de daar geproduceerde waterstof.

Ons land is inmiddels een programma gestart voor transport via pijpleiding. Dat baseert zich op bestaande aardgasleidingen die niet meer gebruikt worden. Een eerste fase van ingebruikname wordt verwacht in 2026. Tegen die datum moet ook Hyport operationeel zijn. De ammoniak komt eerst in Duitsland aan. De haven van Zeebrugge, die al een gasterminal heeft, of die van Antwerpen, hopen vanaf 2027 klaar te zijn om schepen uit Oman te ontvangen.