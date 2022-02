Remco Evenepoel wil Fabio Jakobsen aan sprintzege helpen in Valencia: “Aan ons om de wedstrijd te controleren”

Remco Evenepoel (22) start donderdag als leider aan de tweede rit van de Ronde van Valencia. Daarin wil hij met Team Quick-Step Alpha Vinyl weer vol voor de zege gaan. De kans is groot dat het tot een sprint komt en dan is Fabio Jakobsen de te kloppen man.

“Ik moet mijn ploegmaats nog eens bedanken voor het werk dat ze gisteren voor mij verricht hebben”, blikt Evenepoel voor de start nog even terug op de openingsrit van woensdag. “Ze hebben het perfect gedaan. Ik denk dat ik veel vertrouwen mag tanken uit mijn prestatie van gisteren. Dat goede gevoel wil ik vooral meenemen naar morgen (vrijdag, red.).”

© Hugo Coorevits

Eerst volgt natuurlijk nog de tweede etappe waarin de sprinters wellicht aan zet komen. “Vandaag moet ik veilig zien door te komen en proberen om mijn steentje bij te dragen aan hopelijk een sprintzege voor Fabio (Jakobsen, red.)”, zegt Evenepoel. “Het is aan ons om de wedstrijd te controleren vandaag. Dat hoort zo te zijn als je de leider in het klassement in je ploeg hebt. We gaan net als gisteren weer proberen om de ritzege binnen te halen. Voor het klassement zullen er zich vandaag niet al te veel problemen voordoen.”