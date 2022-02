Drama voor olympisch kampioen skiatlon: Simen Krüger kan titel niet verdedigen door coronabesmetting

De Noor Simen Krüger zal zijn olympische titel in het skiatlon niet kunnen verdedigen op de Winterspelen in Peking. De 28-jarige atleet testte zondag positief op corona en reist daarom niet af naar China, zo bevestigt de Noorse skifederatie donderdag.

Krüger won deze winter twee skiloopraces (telkens een 15 km vrije stijl) en was een van de podiumkandidaten voor de olympische skiatlon in Zhangjiakou, hoewel zijn titel vier jaar geleden in Pyeongchang een kleine verrassing was.

Woensdag deelde Krüger een video vanuit zijn quarantainehotel in China:

In zijn afwezigheid worden de Noorse kleuren in de skiatlon (15 km klassieke stijl + 15 km vrije stijl) zondag verdedigd door Johannes Klaebo, Hans Christer Holund, Sjur Roethe en Paal Golberg.

Het Noorse skiloopteam kampte in aanloop naar de Winterspelen met verschillende coronabesmettingen. Onder meer ook Heidi Weng, Anne Kjersti Kalva en coach Arild Monsen testten positief. Topper Therese Johaug, in 2018 afwezig door een antidopingprocedure, kampte met een besmetting in haar directe omgeving maar kon op het laatste moment naar China afreizen.