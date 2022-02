Vlaamse regering wil lagere energiefactuur, maar moet daarvoor belofte uit het verleden breken

In een poging om de energiefactuur te doen dalen, onderzoekt de Vlaamse regering of ze kan snoeien in de zeer gulle groene subsidies voor bedrijven die tot 2012 werden toegekend. Het gaat dan onder meer om de royale groenestroomcertificaten die Katoen Natie van Fernand Huts nog tot het eind van dit decennium krijgt. Probleem is wel dat het juridisch bijzonder moeilijk is om van onder de beloftes uit te komen. Volgens sommigen zou energieminister Zuhal Demir (N-VA) met de exploderende energieprijzen misschien wel overmacht kunnen inroepen.