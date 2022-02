Hoofd van Essentiel is bij best geklede vrouwen boven 50 volgens The Times: “Het gaat om wat je uitstraalt”

Inge Onsea vierde nog maar net haar 52ste verjaardag, maar de kers op de taart kwam afgelopen maandag: The Times plaatste de topvrouw van Essentiel Antwerp in de ‘top twintig best geklede vrouwen boven de vijftig’. Een hele eer, vindt ze. “Het gaat om zoveel meer dan looks.

“Ik ben superfier. Het is fantastisch”, zegt een hoorbaar enthousiaste Onsea vanuit Parijs. Ze kreeg het nieuws zelf pas dinsdagavond te horen, dat de directeur van de mode-afdeling van The Times haar tussen de twintig best geklede vrouwen boven de vijftig had geplaatst. En dat lijstje is niet min. Staan er ook tussen: voormalig first lady Michelle Obama (58), actrice Cate Blanchett (52), mode-icoon Iris Apfel (100!) en model – en moeder van Elon Musk – Maye Musk (73).

“Ik ben hier niet voor gecontacteerd, ik wist van niets”, zegt Onsea. “Iemand stuurde het me gisterenavond pas door. En mijn zeventienjarige zoon belde mij ook, hij was heel fier.” Het hoofd van Belgisch modelabel Essentiel werd afgelopen vrijdag 52 jaar oud. “Dit is het perfecte belated verjaardagscadeau, toch? Een fijne verrassing.”

Geen grenzen

Anna Murphy, mode-directeur bij The Times, is recent vijftig geworden. “Ik weet ondertussen hoe vijftig zijn eruitziet”, schrijft ze. “Maar ik vraag me wel af hoe zestig, zeventig of tachtig eruit zal zien. Het belangrijkste element voor mij is er interessant uitzien. Daar draait het leven om voor mij, geïnteresseerd zijn en interessant blijven.”

Dat vindt ook Onsea. “Het gaat om veel meer dan enkel maar looks of uiterlijk”, zegt ze. “Het gaat om wat je uitstraalt, om je manier van doen en denken. Daarom ben ik extra blij dat ik in deze lijst sta. Ik sta tussen zeer straffe vrouwen, vrouwen met brains ook. En vooral: vrouwen die zich goed in hun vel voelen.”

LEES OOK:

De tijden zijn veranderd, gelukkig maar, stelt Onsea. “Vroeger zag vijftig er oud uit. Maar een vrouw van vijftig is niet meer de vrouw van vijftig van twintig jaar geleden.” De eeuwige jeugd, daar gelooft de topvrouw van Essentiel in. “Mijn moeder is 75 en die ziet er ook nog altijd fantastisch uit. Er zijn geen grenzen meer gekoppeld aan een bepaalde leeftijd, dat hoeft gewoon niet meer vandaag. En botox helpt ook altijd natuurlijk, daar moeten we eerlijk in zijn.” (lacht)