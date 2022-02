Jan Jambon: “Nog geen duidelijkheid over datum voor nieuw Overlegcomité”

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon is er nog geen datum voor een nieuw Overlegcomité vastgeprikt. Het is dus niet zeker of er al op 11 februari kan beslist worden om versoepelingen door te voeren en de coronabarometer op oranje te zetten. “Ik bepaal de datum niet. Dat is aan de eerste minister. Maar iets in mij zegt dat hij het Overlegcomité pas gaat samenroepen als de parameters toelaten om af te schalen”, zo zei Jambon donderdag in het Vlaams Parlement.

Terwijl vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) pleit voor versoepelingen op het volgende Overlegcomité dat op 11 februari zou samenkomen, is er volgens Vlaams minister-president Jan Jambon nog geen precieze datum voor dat Overlegcomité vastgelegd.

Jambon wil ook nog niet vooruitlopen op een wijziging van code rood naar code oranje in de barometer. “Dat zal afhangen van de druk op de intensieve zorg en de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames op dagbasis”, aldus Jambon. Om naar code oranje te kunnen afschalen, moet het aantal ziekenhuisopnames op dagbasis onder de 150 liggen en moet de bezetting op intensive care onder de 500 liggen. Momenteel ligt het gemiddelde aantal opnames per dag nog boven de 350 en zijn er 432 bedden op de afdelingen intensieve zorg bezet.

“Het aanvoelen is nu dat we voor de intensive care onder de 500 gaan blijven en dat we voor de ziekenhuisopnames op dagbasis over een week of tien dagen ook de top bereiken. Misschien moeten we daar niet echt de grens van 150 bereiken, maar kan er toch een tendens naar die 150 worden ingezet en dan kunnen we afschalen naar oranje”, aldus Jambon.

Maar of dat dus al kan op 11 februari is nog onduidelijk. “Ik kan vandaag niet zeggen wat de toestand op 11 februari zal zijn”, aldus Jambon. Bovendien is er volgens Jambon dan nog geen nieuw Overlegcomité vastgeprikt. “Ik bepaal de datum niet. Dat is aan de eerste minister. Maar iets in mij zegt dat hij het Overlegcomité pas gaat samenroepen als de parameters toelaten om af te schalen”, klonk het nog.