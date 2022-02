Beeldig Lommel voor de derde keer geannuleerd “Perspectief is nu te onzeker”

Peter Vanderkrieken (CD&V), schepen van cultuur en evenementen, betreurt de harde maar noodzakelijke beslissing. “Beeldig Lommel is dan ook een groot festival dat steeds met een torenhoge inzet van stadsmedewerkers en vrijwilligers wordt georganiseerd en een intensieve en lange voorbereiding vereist”, stelt hij. “De laatste editie in 2019 bracht een massa volk op de been in het stadscentrum. De pandemie maakte de organisatie in 2020 en 2021 niet mogelijk en ook nu is er onvoldoende concreet perspectief om de voorbereiding op kruissnelheid te brengen.”

Uitdagingen

De organisatie staat sowieso voor steeds grotere logistieke en financiële uitdagingen, beklemtoont Cindy Daems, algemeen coördinator van Beeldig Lommel. “In 2019 vergde het een hele operatie om de bezoekers op een veilige manier te kunnen ontvangen en een vlotte mobiliteit te garanderen. Ook het opbouwen met een minimale hinder voor de Lommelse handelaars in het stadscentrum, artiesten huisvesten en het internationale vervoer voorzien, zijn geen sinecure. Om zo kostenbewust mogelijk te organiseren, ligt de volledige organisatie in handen van de stedelijke diensten. De onzekerheid over de toe te passen maatregelen en de financiële en logistieke impact ervan, doet ons in overleg met het stadsbestuur beslissen om het zekere voor het onzekere te nemen.” Peter Vanderkrieken besluit dat er zal worden nagedacht over de toekomstige aanpak. “Dit geeft ons tijd om na te denken over de invulling van drukbezochte festivals in kleinere stadskernen in de post-coronatijd.”