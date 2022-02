Organisatie Olympische Winterspelen deelt 150.000 tickets uit om tribunes (deels) te vullen

Vanwege de coronapandemie zijn er tijdens de Winterspelen geen buitenlandse toeschouwers welkom in Peking. Ook de Chinezen kunnen geen kaartjes kopen maar ze kunnen wel door de organisatie worden uitgenodigd.

In de marge van de 139e IOC-sessie donderdag in Peking bevestigden de organisatoren dat er 150.000 kaarten worden uitgedeeld. Die zullen gaan naar Chinezen die wonen in de regio’s waar de olympische sites liggen, maar ook naar vertegenwoordigers van sponsors, scholieren en expats die in China verblijven.

Voor de Winterspelen gelden heel strenge coronamaatregelen. Alle deelnemers worden volledig gescheiden van de rest van de Chinese bevolking. Om infecties snel op te sporen, moet iedereen die wordt toegelaten tot het zogenaamde “gesloten circuit” dagelijks een PCR-test laten afnemen.