Roger Federer werkt volop aan comeback en gaat in september dubbelen met eeuwige rivaal Rafael Nadal

Roger Federer is nog niet uitgetennist. De 40-jarige Zwitser speelde al sinds juli 2021 geen wedstrijd meer, maar werkt hard aan zijn comeback. Donderdag bevestigde de twintigvoudige grandslamwinnaar dat hij het in september samen met Rafael Nadal (35) opneemt in de Laver Cup.

“A Fedal Comeback”, beschrijft de organisatie van de Laver Cup het met een leuke woordspeling. “Rivalen worden teamgenoten. Supersterren Rafael Nadal en Roger Federer zullen ‘Team Europe’ in september verdedigen op de Laver Cup in Londen.” Federer deelde het nieuws alvast zelf op zijn sociale media.

Op de Laver Cup neemt ‘Team Europa’ het drie dagen na elkaar in verschillende wedstrijden op tegen ‘Team Wereld’. Beide teams bestaan uit zes spelers, vorig jaar in Boston haalde Team Europa het makkelijk met 14-1 en daar hadden ze Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic zelfs niet voor nodig.

“Rafa is een ongelooflijke inspiratie voor mij en vele andere mensen over de hele wereld”, zei Federer over zijn deelname aan de Laver Cup. “Hij stuurde me een berichtje op sociale media na de Laver Cup van vorig jaar en stelde voor om te dubbelen in 2022 in Londen. Ik kijk er echt naar uit.”

Terwijl Nadal vorige zondag zijn 21ste grandslamtitel pakte en daarmee recordhouder aller tijden werd, werkt Federer dezer dagen nog volop aan zijn comeback op het tennisveld.

“Ik kan nog altijd niet lopen, maar ik werk dagelijks in de fitness”, zei Federer woensdag op een sponsorevenement. Hij is nog altijd niet hersteld van een zware knieblessure en -operatie. “Ik hoop dat ik over twee à drie weken opnieuw gewicht op mijn knie kan leggen. Daarna zien we hoe mijn lichaam reageert. Tegen april of mei wil ik opnieuw tegen een bal slaan. Uiteraard zou ik willen dat mijn herstel sneller verloopt, maar van de dokters mag ik niets overhaasten ”